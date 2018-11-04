محمد بن راشد ومحمد بن زايد: إرادة قوية لتكون الإمارات عاصمة علوم الفضاء

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر زعبيل في دبي، أمس، فريق المهندسين الذين شاركوا في بناء وإطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» الذي وصل إلى مداره وبدأ عمله بنجاح يوم الاثنين الماضي.

وهنأ سموهما شباب الوطن بإنجازهم العلمي الكبير الذي وصفاه بأنه مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم وشعبهم وأمتهم، وأعربا سموهما عن تقديرهما للطاقات الوطنية المبدعة التي لا تلبث أن تقدّم كل يوم إنجازات جديدة في شتى مجالات التطوير، واعتزازهما بالعقول والسواعد الإماراتية التي شاركت في صنع هذا الإنجاز العلمي البالغ التميز الذي يسهم في وضع دولة الإمارات في موقع متقدم على خريطة الدول المتقدمة والقادرة على المنافسة في مجال تكنولوجيا وعلوم المستقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن وطننا قد دخل مرحلة جديدة في مسيرته الطموحة نحو المستقبل، وقال سموه: «دولة الإمارات اليوم في بداية طريق جديد.. طريق نصل من خلاله إلى قمم جديدة.. ومحطات مختلفة عنوانها الفضاء.. توافقت إرادة أخي محمد بن زايد وإرادتنا في ترسيخ هذا الطريق، وبناء كفاءات وطنية تستطيع مواصلة السير فيه، وتعزير موقعنا الدولي في قطاع الفضاء، بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية ومع الأهداف العلمية التي تسعى البشرية لتحقيقها في هذا المجال».

وأوضح سموه: «فريق خليفة سات أنجزوا.. ووضعوا حجر أساس.. ومهّدوا الطريق لغيرهم من مهندسينا المواطنين لمواصلة مسيرة الإنجازات... ونتوقع منهم أن يقودوا خلال الفترة المقبلة مسيرة الدولة في مجال الفضاء ويصلوا بها إلى مستويات عالمية».

وأضاف سموه: «أننا نسعى مع أخي محمد بن زايد لتكون دولة الإمارات عاصمة لعلوم الفضاء.. ومحطة علمية عالمية لأبحاثه.. ومصدراً لصناعة كفاءات عربية عالمية في قطاع الصناعات الفضائية».

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله ،إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي ناجح يتيح المجال للشباب لإبداع إنجازات استراتيجية في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الفضاء، ما يمهّد لاستعادة أمجاد العرب الأوائل في مجال الفلك الذي برعوا فيه إلى مدى بعيد.

وقال سموه: «دولة الإمارات اليوم تمثل نموذجاً في نجاحها.. ومسيرة التنمية فيها... وفي اقتصادها... ونريدها نموذجاً عربياً، بل وعالمياً في علوم الفضاء وأبحاثه وصناعاته... ونموذجاً في خلق بيئة مناسبة للشباب العرب والمواهب العربية للانطلاق نحو آفاق جديدة في علوم الفضاء كما كان أجدادهم رواداً في علوم الفلك».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استقبلت اليوم (أمس)، برفقة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فريق عمل «خليفة سات».. أول قمر صناعي إماراتي بنسبة 100%، فريق نفخر به... وإنجاز نرفع به سقف الطموحات... ومشروع نعتبره بداية لرحلة عظيمة وجديدة لدولة الإمارات في قطاع الفضاء وصولاً إلى المريخ.. وما بعد المريخ».

إنجاز

وقد هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المهندسين الإماراتيين وفريق العمل الذي أشرف على تصميم وتصنيع القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات»، بإنجازهم الوطني والعربي التاريخي الذي يؤكد قدرة أبناء الوطن وإمكاناتهم في المنافسة والريادة في ميادين العلوم والفضاء، معرباً عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية الإماراتية وقدراتهم على التحدي وتحقيق أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية وطموحاتها العلمية.

وقال سموه: «بأيديكم وكفاءاتكم وهمتكم أضفتم إنجازاً جديداً إلى سجل وطنكم الحافل في مختلف المجالات، الذي يؤسس لمرحلة مهمة في قطاع الفضاء الوطني»، داعياً إلى مضاعفة الجهد والعمل للوصول إلى قمم وفضاءات علمية جديدة ترفد رصيد الدولة ومسيرتها نحو مزيد من التميز والمستقبل المزدهر.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» يشكّل محطة فاصلة في تاريخ الإمارات تعلن خلالها امتلاكها الإرادة والقوة والثقة لخوض غمار المنافسة العالمية في مجال الفضاء والمشاركة بفاعلية في إثراء الحضارة الإنسانية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «سعدت اليوم (أمس)، بجانب أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بلقاء أبنائنا فريق عمل بناء وإطلاق القمر الاصطناعي خليفة سات.. فخورون بهم وبإنجازهم الذي رسّخ مكانة الإمارات في علوم الفضاء وتقنياته.. ثقتنا بأبناء الوطن كبيرة في تعزيز الإنجازات وتحقيق طموحاتنا إلى آفاق جديدة في مجال الفضاء».

من جانبهم، أعرب الفريق الهندسي للقمر الاصطناعي «خليفة سات» عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المتابعة والتشجيع الدائمين اللذين كانا من أهم أسباب نجاح الفريق في تحقيق هذا الإنجاز، بما يرقى إلى طموحات القيادة الرشيدة، ويحقق تطلعات شعب الإمارات في تبوّؤ أعلى درجات الريادة، ويضمن التفوق العلمي على مستوى عالمي، معاهدين سموهما على مضاعفة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال علوم وأبحاث الفضاء، لتكون دائماً الإمارات في المقدمة، ولتظل دولتنا القدوة والنموذج المحتذى في التطوير والتنمية لامتلاك زمام الريادة في المستقبل.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضر الاستقبال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، ومحمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي علي بن محمد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية لتنظيم قطاع الاتصالات، وحمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، ويوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء.

يُذكر أن القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات» هو أول قمر صناعي إماراتي صُنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%، وقد تم إطلاقه بنجاح صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي من مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان على متن الصاروخ «H-IIA»، ويعد من أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ولديه خمس براءات اختراع، ويتضمن سبعة ابتكارات فضائية.

هزاع بن زايد: حافز كبير من قائدين ملهمين

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر زعبيل في دبي أمس فريق المهندسين الذين شاركوا في بناء وإطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات».

وقال سموه في تدوينة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لفريق عمل خليفة سات تجسيد رائع لكل معاني الفخر والاعتزاز بالشباب الإماراتي وحافز كبير من قائدين ملهمين يؤمنان بأن طريق النجاح يبدأ بفكرة وبأن عزيمة شبابنا المتسلح بالمعرفة قادرة على الوصول بنا إلى الرقم واحد».

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