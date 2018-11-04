حمد المنصوري: دعم القيادة وراء تحقيق الإنجاز العالمي

المصدر: دبي - البيان

قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «تشرفنا باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر زعبيل لنا ولفريق المهندسين الذين شاركوا في تصنيع وإطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات».

وأضاف: «كان لاستقبال سموهما لنا تشريف فوق تشريفهما لنا بالرعاية والاهتمام ومتابعة جميع مراحل تصنيع وإطلاق أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية 100%، حيث كان لدعم سموهما عميق الأثر في نفوس جميع من عملوا على إنجاح هذا المشروع الضخم، الذين أكدوا في هذه المرحلة المهمة والتاريخية أنهم على قدر المسؤولية التي ألقتها القيادة الرشيدة على عاتقهم، وبفضل من الله عز وجل ثم تشجيع قيادتنا تمكنا من رفع راية دولتنا الحبيبة عالياً في السماء». وتابع: «أضحى نجاحنا وتفوّقنا محل إعجاب وتقدير العالم أجمع، خاصة ونحن في «عام زايد» الذي تزامن مع تحقيق هذا الإنجاز».