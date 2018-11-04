نخلة جميرا أول صورة لـ«خليفة سات»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشف المهندس عبدالله بن حرمول مدير إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، أن أول صورة التقطها القمر الصناعي المصنوع بأيد إماراتية 100% «خليفة سات» كانت لنخلة جميرا في دبي الساعة 1.32 ظهر الأربعاء الماضي.

وأوضح ابن حرمول لـ«البيان» أن الفترة الحالية، تشهد مزيداً من الاختبارات، للتأكد من فعالية كافة الأجهزة الخاصة بالقمر، وخاصة في ما يتعلق بحالة البطاريات وأداء الكمبيوتر، والتعرف إلى مكانه ووضعه في الفضاء، لافتاً إلى أن كل المؤشرات التي يستقبلها فريق المتابعة في مركز التحكم الأرضي، توضح أن القمر يعمل بشكل جيد.

وقال: بعد التقاط خليفة سات أول صورة له، سيتم خلال الفترة المقبلة التقاط صور مدققة أكثر لأماكن أخرى، وخلال الشهرين المقبلين، سيتم إجراء تعديلات جوهرية أكثر على دقة الصور التي يلتقطها القمر، لتلبي احتياجات الجهات المتنوعة داخل الإمارات وخارجها، وبحسب الطلب المخصصة له الصور الملتقطة.

وأضاف: إن هذه المرحلة في عمر القمر الصناعي خليفة سات في الفضاء الخارجي، يتم خلالها تثبيت أكبر، ووضع القمر في أماكن محددة، يمكن من خلالها التقاط الصور التي يرغب في التقاطها فريق التحكم المركزي في مركز محمد بن ر اشد للفضاء، مبيناً أنه مع مرور الوقت، تتم معالجة وتدقيق أكبر لمهمات القمر المستقبلية.

وتطرق ابن حرمول إلى أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق تصنيع خليفة سات، يعكس الاهتمام الكبير من قادة الدولة للمشاريع التي تصنع فارقاً لمستقبل الإمارات، وخاصة إذا كانت ذات علاقة بالمشروعات الفضائية، التي تنال اهتماماً متنامياً لوضع اسم الدولة عالياً في هذا القطاع.

وأكد أن الـ5 سنوات الماضية، شهدت تحدياً كبيراً في فترة تصنيع القمر، ومجهودات كبيرة، عمل عليها فريق العمل ليل نهار، وأنهم أخذوا على عاتقهم، إعادة أمجاد المسلمين والعرب في هذا القطاع، فضلاً عن الدخول بقوة لنادي الفضاء العالمي، من خلال مشاريع نوعية للدولة مستقبلاً، ستضع بصمة قوية في هذا القطاع.