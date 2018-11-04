يوسف الشيباني: القيادة تثق في شباب الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «غمرتنا سعادة بالغة باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقائمين على مركز محمد بن راشد للفضاء وفريق عمل «خليفة سات»، بقصر زعبيل، حيث هنأنا سموهما بنجاحنا في مهمة إطلاق أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100% «خليفة سات»، ووصف سموهما من حققوا هذا الإنجاز بأنهم «مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم وشعبهم ولأهليهم وأمتهم العربية»، الذي نعتبره نيشاناً علقه سموهما على صدورنا.

وأضاف: «إن هذا الإنجاز الذي راهنت القيادة الرشيدة على إمكانية تحقيقه من طرف شباب متوسط أعمارهم 27 سنة، يؤكد مرة أخرى على ثقة هذه القيادة بشعبها وبشباب دولتنا الحبيبة الذين أكدوا في مناسبات عدة أنهم قادرون على مجابهة التحديات والتغلب على الصعاب، والفضل في ذلك يعود إلى قيادتنا الحكيمة التي أطلقت طاقاتهم الإبداعية ووفرت لهم كل سبل النجاح والتميّز».