محمد بن زايد: الشباب قوتنا الأكبر لريادة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن على العرب أن يستثمروا بشكل كبير في الموارد البشرية، وأن يركزوا بشكل خاص على الشباب، الذين يمثلون أمل أوطانهم وأمتهم لاستعادة دورهم الحضاري وضمان مستقبل مشرق لهم، وأضاف سموه أن المستقبل يعتمد على مدى القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

وقال: إن العالم العربي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا ـ خاصة الذكاء الاصطناعي الذي يتزايد اهتمام العالم به بشكل كبير ـ إذا ما أردنا بالفعل أن نضمن مستقبلا واعدا ومستداما للأجيال الحالية والقادمة.

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