محمد بن زايد يستقبل المشاركين في "ندوة تحالف عاصفة الفكر"

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أن المستقبل يعتمد على مدى القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا ــ خاصة الذكاء الاصطناعي الذي يتزايد اهتمام العالم به بشكل كبير ــ إذا ما أردنا بالفعل أن نضمن مستقبلا واعدا ومستداما للأجيال الحالية و المقبلة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إن على العرب أن يستثمروا بشكل كبير في الموارد البشرية وأن يركزوا بشكل خاص على الشباب الذين يمثلون أمل أوطانهم وأمتهم لاستعادة دورهم الحضاري وضمان مستقبل مشرق لهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ــ في مجلسه في قصر البحر في أبوظبي ـــ وفد " تحالف عاصفة الفكر" برئاسة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية المشارك في "ندوة تحالف عاصفة الفكر" - النسخة السابعة التي ينظمها المركز يومي "8 و9" أكتوبر الجاري في مقره في أبوظبي تحت عنوان: "المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا".

وتبادل سموه مع أعضاء الوفد ــ الذي يضم نخبة من المفكرين العرب ــ أطراف الحديث بشأن المستقبل وضرورة التخطيط والاستعداد له بشكل علمي ومنهجي.

#محمد_بن_زايد يستقبل الوفد المشارك في ندوة تحالف عاصفة الفكر التي ينظمها مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.https://t.co/n9fErM1YcX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WS6ASTSgDb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2018

جدير بالذكر أن النسخة السابعة من "ندوة تحالف عاصفة الفكر" بدأت أعمالها وتناولت في نسختها السابعة إحدى أهم القضايا التي ترتبط بمستقبل التنمية في العالم العربي وهي "المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا" بعد أن أصبحت التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي تتغلغل بصورة متزايدة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية وباتت تؤثر بصورة أو بآخرى في حياة البشر.

و تسلط الندوة.. الضوء على موقع العالم العربي في سباق التكنولوجيا الحديثة وطبيعة الجهود المبذولة من قبل الدول العربية للحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال بما يسهم في توطين التكنولوجيا المتقدمة وامتلاك أدواتها من ناحية ومواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة من ناحية أخرى.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.