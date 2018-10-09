محمد بن زايد: تضحيات الشهداء خالدة في وجداننا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في وجداننا، وتلهم أجيالنا للتمسك بقيم الخير والسلام ونصرة الحق، وسيظلون على الدوام مصدر فخر واعتزاز لأهلهم وشعوبهم وأوطانهم».

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في مجلس قصر البحر، الدكتور محمد عبدالمنعم عبدالحافظ يوسف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في جمهورية مصر العربية، الذي قدم للسلام على سموه، يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء بأمين عام المجلس القومي المصري لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وتبادلا الأحاديث الودية حول آليات التعاون وتبادل الخبرات لتوفير أفضل سبل الرعاية لأسر الشهداء وتقديم الخدمات لهم.

ومن جانب آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر، الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الذي قدم للسلام على سموه، ترافقه معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه برئيس البرلمان العربي، وتبادل الحديث معه حول دور البرلمان في إبراز القضايا التي تهم الشعوب العربية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية والصحة والتعليم وتحقيق تطلعاتها في النمو والازدهار والعيش بأمن وسلام واستقرار، وأهمية تعزيز التضامن العربي في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.