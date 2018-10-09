محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير المالية النمساوي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر، هارتويغ لوغير وزير المالية في جمهورية النمسا الصديقة.

وبحث سموه والوزير النمساوي علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا، وإمكانات وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا وسبل تنميتها، كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ومن جانب آخر استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر، لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» الأميركية العاملة في مجال الصناعات والخدمات النفطية المتكاملة، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولورينزو سيمونيلي آفاق وفرص التعاون بين شركة «بيكر هيوز» ونظيراتها في الدولة من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجال الصناعات والخدمات النفطية والطاقة وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

وبارك سموه توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت أمس بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «بيكر هيوز»، متمنياً سموه لهما التوفيق والنجاح والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تعزيز التعاون خدمة للمصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.