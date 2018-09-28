محمد بن راشد: الجيل القارئ واعد وبه نتفاءل بمستقبل أجمل

المصدر: دبي - البيان

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالبة شمسة جاسم النقبي، لفوزها بالمركز الأول على مستوى دولة الإمارات في الدورة الثالثة من «تحدي القراءة العربي».

وأعرب سموه عن فخره بمشاركة أكثر من 350 ألف طالب في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجيل القارئ هو جيل واعد وبه نتفاءل بمستقبل أجمل.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال سموه: «فخور بأكثر من 350 ألف طالب شاركوا في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات.. مبروك لشمسة النقبي الفائزة الأولى.. مبروك أيضاً لأكثر من 10 ملايين ونصف المليون من الطلاب العرب المشاركين في تحدي القراءة.. جيل قارئ هو جيل واعد.. بكم نتفاءل بمستقبل أجمل».

وعلى مستوى دولة الإمارات في تحدي القراءة العربي، نالت وحيدة عبد العزيز جاسم، مديرة المشاريع وتطوير المهارات، لقب المنسق المتميز، فيما حاز المعلم عاصم محمود عبارة من منطقة الظفرة التعليمية جائزة المشرف المتميّز، بينما حصدت مدرسة بيعة الرضوان للتعليم الأساسي للطالبات في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي جائزة المدرسة المتميزة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ محمد بن راشـد: الجيـل القارئ جيل واعد وبه نتفاءل بمستقبل أجمل

ـــ مبادرة تجدد الأمل فينا لإحياء نهضتنا

ـــ أبطال القراءة صانعو أهداف المرحلة

ـــ فائزون: وصولنا إلى التصفيات يحملنا مسؤولية رفيعة المستوى

ـــ بطلة الإمارات لـ «البيان»: حلم لطالما تمنيته