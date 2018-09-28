أبطال القراءة صانعو أهداف المرحلة

أكدت نجلاء الشامسي، الأمين العام لتحدي القراءة العربي، أن عادة القراءة التي اكتسبها المشاركون في تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة، قد شكلت المسار الذي بدأوا فيه مع أشقائهم وأقرانهم العرب على امتداد العالم.

وقالت في كلمتها التي ألقتها خلال الحفل: «اجتمعتم على تحقيق أهداف مرحلة، أنتم صانعوها وأنتم منجزوها، شعارها يافعون ويافعات عرب، وشابات وشباب عرب، على امتداد الوطن والعالم، يستأنفون حضارتهم بالقراءة».

وأضافت: «نافس المشاركون على مستوى الدولة بكل اقتدار، فبلغوا ما يزيد على أهداف الخطة الخمسية لمشروع تحدي القراءة العربي، التي هدفت منذ الانطلاقة إلى اشتراك 50% من طلبة المدارس في الوطن العربي، وإننا لنترقب قيادات وزارية وقيادات تربوية ومعلمين في الميدان التربوي على امتداد الوطن العربي، للمشاركة في التخطيط ووضع الأهداف».