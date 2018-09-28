بطلة الإمارات لـ «البيان»: حلم لطالما تمنيته

لم تكن الطالبة شمسة جاسم النقبي، التي تولت تقديم حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في تحدي القراءة العربي بدورته الثالثة، تتوقع أن تكون هي الملكة المتوجة على عرش التحدي على مستوى الإمارات، لتكتسي ملامحها فرحة عارمة لحظة إعلان ليلى الزبدة، المنسق العام للمشروع، فوزها بالمركز الأول.

وعبّرت شمسة، التي تدرس في الصف الحادي عشر، بمدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي بمنطقة الشرقية التابعة للشارقة، في حديثها مع «البيان»، عن سعادتها بهذا الفوز، وقالت: «لم أكن أتوقع ذلك، رغم أنه سبق لي المشاركة في العديد من المسابقات المعرفية.

وبالنسبة لي فإن فوزي بلقب تحدي القراءة العربي بمثابة تحقيق حلم لطالما تمنيته». وأضافت: «أصبحت القراءة بمثابة زاد يومي، لا يمكنني التخلي عنه أبداً، فمن خلالها استطعت أن أفتح أبواباً كثيرة، وأن أغرف من بحور المعرفة، وأن أزيد من ثقافتي وخبرتي».

وأشارت إلى أنها دأبت خلال التحدي على قراءة الكثير من الكتب. وقالت: «القراءة أصبحت بالنسبة لي أمراً مفروغاً منه، وأبحث دائماً عن شيء جديد أتعلم منه، خاصة أن القراءة كانت مفتاحي أيضاً للمسرح والكتابة وتعلم الإخراج المسرحي، وغيرها الكثير».

وتابعت: «لقد مكنني تحدي القراءة العربي من قراءة الكثير من الكتب في مختلف المجالات، سواء الأدبية منها أو العملية، كما أتاح لي فرصة التعرف إلى طرق بناء الذات المختلفة، لذا أعتبر التحدي بمثابة باب جميل يفتح أمامنا طرقاً كثيرة للمعرفة».