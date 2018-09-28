مبادرة تجدد الأمل فينا لإحياء نهضتنا

أكد سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مبادرة تحدي القراءة تجدد الأمل فينا لإحياء نهضتنا العربية لكي نلحق بركب الحضارة المعاصرة والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، حيث ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة منصة الانطلاق التي ستحتضن الكفاءات العربية والأجنبية وترعاها لإسناد برامجها الطموحة في القطاعات الجديدة. هنيئاً لنا بهذه الحكمة التي ستعود بنا إلى أعتاب المجد والعلياء.

وأشار إلى أنه بعد أن توطدت أركان الخطة الاستراتيجية الوطنية للقراءة في الإمارات وجني ثمارها محلياً، أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تعم الفائدة جغرافية الوطن العربي، فأطلق هذه المبادرة التي احتشد خلفها ملايين الفتيات والفتيان.