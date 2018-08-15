مكرمتان من القيادة في العيد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تواصلت مكارم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الحكام، مع اقتراب حلول عيد الأضحى.

فقد اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 707 مواطنين من مستحقي الدعم السكني بقيمة 554 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة ونائبه.

وفي المكرمة الثانية ارتفع عدد السجناء المشمولين بالعفو إلى 1613 من مختلف الجنسيات، بعد يوم من أمر صاحب السمو الشيخ خليفة، الإفراج عن 704. فقد أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالعفو عن 547 محكوماً، وصاحب السمو الشيخ حميد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 90 سجيناً وصاحب السمو الشيخ سعود المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عن عدد من السجناء، وصاحب السمو الشيخ سعود القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن 272 سجيناً.