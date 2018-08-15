محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 547 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعفو عن 547 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعادة

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالعفو عن السجناء يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السعادة على قلوب المشمولين بالعفو وأسرهم مع دخول هذه الأيام المباركة، وتجديد الفرصة أمامهم لمواصلة حياتهم كأفراد صالحين ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع في إطار احترام القانون والالتزام بأحكامه.

تنسيق

وأوضح الحميدان أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي.