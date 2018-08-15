حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يأمرون بالإفراج عن سجناء

المصدر: Ⅶعجمان، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 90 سجيناً أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به مع إعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولمّ الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة العيد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأكد أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم قبل عيد الأضحى وإبعاد الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد عن البلاد.

أم القيوين

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من السجناء في المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذين صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وأثبتوا حسن سيرة وسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة مع إبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن السجناء في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور على أسرهم وعائلاتهم.

رأس الخيمة

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالإفراج عن 272 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية بالإدانة من محاكم الإمارة، وتكفل سموه بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام. ويأتي هذا الأمر في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة أخرى للانخراط بالمجتمع أفراداً صالحين والتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبيل عيد الأضحى المبارك.وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، العفو عن بعض المحكومين يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.