كيفية أداء مناسك الحج غداً في "نصيحة لايف"

بدأ اليوم الأحد، أول أيام العشر من ذي الحجة، التى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» والتي يستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بمختلف أنواعه، فالعمل الصالح فى هذه الأيام أفضل من سواه في باقى أيام العام.

وللحديث عن كيفية أداء مناسك الحج وما يجب على الحاج القيام به من أعمال في هذه الأيام الفضيلة، يستضيف موقع البيان الإلكتروني غداً الإثنين الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في دائرة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.

وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة الواحدة ظهراً، سيقدم الكبيبسي نصاحاً للحجاج تعينهم على أداء الفريضة على أكمل وجه، كذلك سيحدث الكبيسي عن كيفية استغلال هذه الأيام المباركة من قبل غير الحجاج وأفضل الأعمال والطاعات.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.

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