«روح القانون» تعالج قصصاً إنسانية في أروقة «احمِ نفسك»

المصدر: Ⅶمتابعة ــ قسم المحليات

في أروقة الخيام التي نصبتها الإدارات التابعة لهيئة الهوية والجنسية على مستوى دولة الإمارات، قصص إنسانية تكشفت تفاصيلها مع إقبال مخالفي الإقامة طواعية لتعديل أوضاعهم ضمن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، المستمرة حتى نهاية أكتوبر المقبل، والتي يقابلها المسؤولون والموظفون بتيسير الإجراءات وتسهيلها ومراعاة الظروف الإنسانية، معتمدين «روح القانون».

ففي عجمان، أصدر المسؤولون تصريح مغادرة مستعجلاً، لعامل هندي مخالف، لحضور تشييع جثمان والده الذي توفي قبل 5 أيام في الهند.

وفي الشارقة، تمت إعادة أم سريلانكية إلى وطنها لتحتضن أبناءها الثلاثة بعد غياب طال قرابة 6 سنوات.

وفي أم القيوين، تم إعفاء أسرة عربية مكوّنة من 5 أشخاص مخالفة لقانون الإقامة في الدولة 11 عاماً من غرامة تقدّر بمليوني درهم.

كما استفاد شقيقان في رأس الخيمة من الجنسية الآسيوية من إلغاء الغرامات المالية البالغة قيمتها 800 ألف درهم.

اقرأ أيضاً: