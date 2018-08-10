خيمة مكيفة لاستيعاب المراجعين في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أنجزت الإقامة وشؤون الأجانب في إمارة رأس الخيمة أعمال مشروع إقامة خيمة مكيفة جديدة أمام مقر المبنى في منطقة المعمورة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمخالفين ضمن حملة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، التي تشهد يومياً تزايد أعداد المراجعين، حيث ترتفع وتيرة العمل خلال الساعات الأولى من بدء العمل وتوفير الكوادر المختصة لتسهيل حركة وصول المخالفين للموظف المختص داخل المركز.

وأوضح العميد سلطان يوسف النعيمي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، أن إقامة الخيمة المكيفة الجديدة تتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في التوسُّع بتقديم الخدمات لجميع المخالفين وتحقيق الراحة لهم وللموظفين من خلال تنظيم طبيعة العمل اليومية، نتيجة للإقبال المتزايد من المخالفين للاستفادة من المبادرة واطمئنانهم لأهدافها، حيث تستقبل الخيمة الجديدة المتعاملين خلال الفترة من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، مؤكداً حرص الإدارة على استمرارية وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المخالفين.

وأشار إلى أن المخالفين من حاملي الإقامة من مدينة دبي عليهم مراجعة مراكز الخدمة في دبي لتعديل أوضاعهم وإتمام الإجراءات هناك قبل نقل الكفالة على الشركة الجديدة في إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن تصريح المغادرة يمنح للمخالف بعد إعفائه من الرسوم في نفس اليوم، لتمكينه من مغادرة الدولة في أقرب وقت، بالإضافة للمخالفين الراغبين في الحصول على تأشيرة باحث عن عمل لمدة 6 أشهر والالتحاق بمنصة نظام العمل الافتراضي عليهم التوجه إلى مكاتب الطباعة في خدمة تسهيل لإنجاز طلبهم والحصول على التأشيرة دون الحاجة لمراجعة مركز الخدمة في الإقامة وشؤون الأجانب، حيث يتم إنجاز المعاملة إلكترونياً من خلال النظام واستصدار التأشيرة الجديدة للمخالف.