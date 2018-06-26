محمد بن راشد يأمر بترقية البدواوي تقديراً لشهامته

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية الوكيل سالم عبدالله بن نبهان البدواوي مأمور جوازات في منفذ حتا الحدودي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى رتبة وكيل أول وذلك اعتبارا من تاريخ 16 يونيو 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء ذلك تثمينا من سموه لموقف الوكيل أول سالم خلال موقفه مع أحد المسافرين عبر المنفذ بإيجابية فريدة كما وصفها سموه، وذلك بعد تعطل مركبة المسافر خلال مروره بمنفذ حتا في يوم الجمعة أول أيام العيد، فما كان منه إلا أن أعطاه سيارته لاستكمال عطلته رفقة أهله إلى سلطنة عمان.

هذا وقد غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : "سالم البدواوي .. موظف حكومي .. ومواطن إماراتي .. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية".

وتوجه اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة الطيبة للوكيل أول سالم البدواوي والتي تأتي لتعكس حرص سموه على تقدير جهود العاملين المتميزين في تأدية واجبهم والثقة بتلك الجهود، مؤكداً أن كافة المنتسبين للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حريصون على ترجمة رؤية وتوجهات سموه التي يؤكد فيها أن السعادة هي أسلوب حياة مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى للعمل الحكومي.

كما أكد اللواء محمد المري على أن كافة المنتسبين للإدارة على العهد بمواصلة عملهم بكل الجد والاجتهاد ليكونوا دائما عند حسن ظن سموه لتحقيق مزيد من التميز والرقي في خدمة دولة الامارات العربية المتحدة.

ومن جانبه تقدم الوكيل أول سالم البدواوي بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على اللفتة الطيبة التي عهدها منه أبناء الوطن بعد تفاعله مع موقفه مع المسافر، وقال إن الترقية تعتبر وساماً على صدري من قائد يثمن جهود أبنائه.

وأكد البدواوي أن ما فعله نابع من عادات وقيم أبناء زايد الخير، الذي غرس فينا معاني الكرم والطيب والشهامة.

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