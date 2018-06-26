محمد بن راشد يشيد بشهامة ضابط منح سيارته لمسافر

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشهامة ومواطنة الضابط سالم البدواوي الذي تصرف بإيجابية فريدة مع مسافر سوري الجنسية تعطلت سيارته يوم العيد في طريقه إلى عمان بعد أن استضافه في بيته ومنحه مفتاح سيارته ليكمل رحلته إلى سلطنة عمان لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "سالم البدواوي .. موظف حكومي .. ومواطن إماراتي .. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية".

سالم البدواوي .. موظف حكومي .. ومواطن إماراتي .. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية pic.twitter.com/HpL8B2fgcm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وكانت البيان نشرت قصة المواطن السوري فاتح مع الضابط في منفذ حتا البري بعدما تعطلت سيارته خلال رحلته إلى مسقط لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، بعدما حكاها عبر برنامج البث المباشر في قناة سما دبي.

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