كأس العالم 2018

ماذا قال الضابط سالم البدواوي بعد نشر قصته مع المسافر السوري؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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شكر الضابط المواطن سالم البدواوي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على تفاعل سموه مع موقفه مع مسافر سوري تقطعت به السبل في منفذ حتا بعد تعطل مركبته، فما كان منه إلا أن أعطاه سيارته لاستكمال عطلته رفقة أهله إلى سلطنة عمان.

وأكد البدواوي أن ما فعله نابع من عادات وقيم أهل الإمارات، أبناء زايد الخير، الذي غرس فينا معاني الكرم والطيب والشهامة، وحسن الظن، محتسباً عمله لوجه الله تعالى.

 

 

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