ضابط يمنح سيارته لمسافر قُطعت به السبل في حتا

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر المواطن السوري فاتح قضاء يوم العيد في سلطنة عمان، جهز أغراضه واصطحب أهله آملاً في قضاء عطلة ممتعة، وعند الوصول إلى منفذ حتا الحدودي حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث تعطلت سيارته فجأة ما وضعه في موقف لا يحسد عليه، ماذا يفعل واليوم يوم عيد، ويوم جمعة أيضاً، بالإضافة إلى أن الوقت كان مبكراً، فالساعة تشير إلى السابعة صباحا.

طلب منه الضابط المسؤول في المنفذ أن ينقل سيارته إلى الموقف المخصص لحين الوصول إلى حل لهذه المعضلة.

ضابط يمنح سيارته لمواطن قُطعت به السبل في حتاhttps://t.co/pv2v4mA0T1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XkIMmXEsZb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

انتظر فاتح بعض الوقت في التفكير ماذا يفعل في هذا الموقف العصيب، حتى جاءه الضابط مستفسرا عن وضعه، فأخبره بقرار رجوعه مع أهله إلى دبي وإلغاء الرحلة إلى عمان، وهنا ضرب سالم البدواوي مثالاً يعكس ما تربى عليه أبناء الإمارات من الشهامة الأصيلة، وقرر البدواوي إعطاء سيارته لفاتح وأسرته حتى يكمل رحلته وقضاء عطلته مع أهله وعند العوده كان قد أكمل إصلاح السيارة المعطلة.

هذا الموقف النبيل الذي يجب أن يلقى عليه الضوء قصّه فاتح في برنامج البث المباشر على قناة سما دبي.