«فتاوى لايف» يجيب عن 100 فتوى خلال رمضان

المصدر: دبي –بيان السطري

أجاب برنامج «فتاوى لايف»، الذي أطلقه موقع «البيان» الإلكتروني، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على مدار شهر رمضان المبارك، على أكثر من 100 فتوى وجهها القراء على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة.

حيث حقق البرنامج الذي أطل فيه الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على متابعي الصحيفة كل يوم أربعاء، تفاعلاً مميزاً خلال الشهر الفضيل.

سلوكيات

وخصصت «البيان» هذا البرنامج، للإجابة عن أسئلة القراء المتعلقة بالأحكام في تصرفات وسلوكيات الجمهور قبل وبعد الصوم، في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وثمّن الكبيسي التعاون مع «البيان» لإطلاق برنامج «فتاوى لايف»، ودوره في خدمة القراء والمشاهدين، عبر إيصال المعلومة الصحيحة الفورية في أحد أكثر المجالات أهمية، ألا وهي الأمور الشرعية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسلوب حياة الأشخاص، خصوصاً في الشهر الفضيل، مشيداً بريادة «البيان» في تطوير المسيرة الإعلامية الرقمية في الدولة.

وأشار الكبيسي إلى أن الفضاء الرقمي يحتاج إلى مثل هذه البرامج الهادفة، والمحتوى الجدي الذي يحمل الفائدة، ويصلح المجتمعات، وينشر التسامح والمحبة، ويعرف بيسر الدين الإسلامي لأكبر شريحة من الجمهور، في الوقت الذي باتت فيه الشبكات الاجتماعية الوجهة الأولى التي يمضي عليها الأفراد أغلب أوقاتهم، ويحصلون منها على أخبارهم ومعلوماتهم.

حلقات

وتناولت حلقات البرنامج، موضوعات فضل قراءة القرآن في رمضان، وأهمية الدعاء وأبواب الإجابة، وكيفية استقبال العشر الأواخر من رمضان، وفضل ليلة القدر، إضافة إلى موضوع زكاة الفطر ومقدارها وكيفية احتسابها، في الحلقة الختامية من البرنامج.

وحققت الحلقة الختامية عن زكاة الفطر، التفاعل الأكبر من حيث عدد المشاهدات والتعليقات التي استقبلتها «البيان» على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

وترددت أسئلة المتابعين حول مكان إخراج زكاة الفطر، حيث أوضح الكبيسي أن إخراجها أولى أن يكون في البلد التي يقيم فيها الشخص، لكن في حال كان أهل البلد لا يحتاجونها، فلا حرج من إخراجها لأي مكان آخر أو بلد آخر، إذا كان هناك حاجة ومصلحة.