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لتقديم فتاوى شرعية حول أسئلة القراء

«البيان» تطلق برنامج «فتاوى لايف» خلال شهر رمضان

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تزامناً مع شهر رمضان المبارك، تطلق صحيفة البيان على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي برنامج بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتقديم فتاوى دينية حول مختلف الأسئلة المتعلقة بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وسيستضيف البرنامج الذي ستبث أولى حلقاته يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري فضيلة الشيخ الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تمام الساعة الواحدة ظهراً وعلى مدار نصف ساعة حيث ستتناول الحلقة الأولى موضوع فضل قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك وتدبر معانيه إلى جانب تقديم نصائح لكيفية ختم كتاب الله خلال الشهر الفضيل.

كما سيجيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عيادة الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يمكن للقراء التفاعل معنا  عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.

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