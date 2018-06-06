ما كيفية قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان؟ تابعونا في "فتاوى لايف"

يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأربعاء الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج # فتاوى_لايف للإجابة حول تساؤلات الصائمين المتعلقة ببعض الأحكام في تصرفاتهم وسلوكياتهم اليومية خلال وبعد الصوم بشهر رمضان المبارك.

وستتناول الحلقة الثالثة من البرنامج الذي تطلقه "البيان" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي موضوع فضل العشر الأواخر وليلة القدر، فشهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، مما يؤكد أهمية حسن استقبال هذه الأيام واستغلالها في الطاعة للتقرب من الله عز وجل.

وفي الحلقة التي ستبث الحلقة في تمام الساعة 1:00 ظهراً ولمدة نصف ساعة، سيجيب الدكتور الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.