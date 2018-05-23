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بالتعاون بين "البيان" ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

إجابات عن أسئلتكم الدينية المرتبطة بالصيام في "فتاوى لايف"

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يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج لتقديم فتاوى دينية حول مختلف الأسئلة المتعلقة بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وستتناول الحلقة الأولى من البرنامج الذي تطلقه البيان بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري موضوع فضل قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك وتدبر معانيه إلى جانب تقديم نصائح لكيفية ختم كتاب الله خلال الشهر الفضيل فيما ستبث الحلقة في تمام الساعة الواحدة ظهراً ولمدة نصف ساعة.

كما سيجيب الدكتور الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يمكن للقراء التفاعل معنا  عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.

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