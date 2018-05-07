سلطان القاسمي يشيد بمكرمة خليفة صرف راتب شهر لموظفي الحكومة

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أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، احتفاءً بمئوية زايد.

وقال سموه: «هذه المكرمة متميزة عن غيرها من المكارم، فالوحدة لها شأن، وأتت هذه المكرمة بمناسبة كريمة علينا جميعاً». إلى ذلك، أمر سموه بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي حكومة الشارقة ومتقاعديها بحد أقصى 50 ألف درهم وحد أدنى 5000 درهم، وصرف إعانة للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية وذلك احتفاء بهذه المناسبة.

من جهة أخرى، كشف سموه عبر «الخط المباشر» أمس عن إنشاء متنزه مفتوح للرحالة في منطقة بطحاء ـ وشاح، داعياً إلى التعرف على مواطن الجمال في الدولة والحفاظ عليها.

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