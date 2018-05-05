حاكم رأس الخيمة يأمر بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة

تزامنا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصرف راتب شهر أساسي لكافة منتسبي الحكومة الاتحادية بمناسبة مئوية زايد .

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بصرف راتب شهر أساسى لكافة موظفى حكومة رأس الخيمة احتفاء و تيمنا بهذه المناسبة.

و أشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " التى تأتي في اطار نهج زايد "طيب الله ثراه" واهتمامه بالمواطنين وتيمنا بسيرته وعطائه ومناسبة نستذكر فيها سيرته الطيبة.