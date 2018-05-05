تفاصيل مكرمة رئيس الدولة للموظفين والمتقاعدين

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رعاهم الله سيتم صرف راتب شهر أساسي لكافة منتسبي الحكومة بمناسبة مئوية زايد :

القيمة الإجمالية تبلغ مليارا وستمائة مليون درهم يتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك .

وتشمل المكافأة كافة منتسبي الحكومة من مدنيين وعسكريين بالإضافة للمتقاعدين، وتكون عبارة عن راتب شهر أساسي للموظفين بحد أعلى 50 ألف درهم لكل مستفيد وحد أدنى 5 آلاف درهم.

وبالنسبة للمتقاعدين يكون الحد الأعلى 50 الف درهم والحد الأدنى 10 آلاف درهم .



تشمل التوجيهات أيضا المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الاتحادية، ويتم صرف اعانة شهر إضافي لهم .



