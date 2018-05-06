آخر الأخبار

تعاونية الاتحاد تصرف راتباً أساسياً إضافياً لكافة لموظفيها

التاريخ:
طباعة Email

استجابةً لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "  وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أعلنت تعاونية الاتحاد أنها أول جهات القطاع الخاص تصرف راتباً أساسياً إضافياً لكافة لموظفيها احتفاءً بمئوية زايد.

طباعة Email

مواد ذات علاقة

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon