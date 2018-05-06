تعاونية الاتحاد تصرف راتباً أساسياً إضافياً لكافة لموظفيها

استجابةً لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أعلنت تعاونية الاتحاد أنها أول جهات القطاع الخاص تصرف راتباً أساسياً إضافياً لكافة لموظفيها احتفاءً بمئوية زايد.
حمد الشرقي يأمر بصرف راتب شهر أساسي لموظفي حكومة الفجيرة ومتقاعديها
تزامنا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل