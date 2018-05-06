ميراث زايد.. دولة وفيّة قوية رائدة

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أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لكل موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك احتفاءً بمئوية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تصادف اليوم 6 مايو 2018، بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً وستمائة مليون درهم، على أن يتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «تحتفل الإمارات وشعبها، ويحتفل معها كل محب للإمارات، بمئوية زايد هذا العام، ونحتفي بهذه المئوية بشكل خاص، في 6 مايو 2018، ذكرى مولد المؤسس رحمه الله». وأضاف سموه: «زايد هو الخير والعطاء في حياته، ودافعنا للخير والعطاء حتى بعد رحيله».

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله: اليوم يمر 100 عام على مولد زايد الخير، وستبقى الإمارات لمئات الأعوام، وفيّة قويّة رائدة، بفضل زايد، بإذن الله.

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