"الأرصاد": الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.. فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 22 / 30 كم/ ساعة بوجه عام.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:00 والثاني عند الساعة 08:35 والجزر الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 01:54.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. بينما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:19 والثاني عند الساعة 05:25 والجزر الأول عند الساعة 11:09 والثاني عند الساعة 23:59.