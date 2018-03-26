آخر الأخبار

"الأرصاد": الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.. فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 22 / 30 كم/ ساعة بوجه عام.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:00 والثاني عند الساعة 08:35 والجزر الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 01:54.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. بينما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:19 والثاني عند الساعة 05:25 والجزر الأول عند الساعة 11:09 والثاني عند الساعة 23:59.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon