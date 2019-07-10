جامعة الفجيرة تخفض رسومها 25 % للعام الدراسي المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة التنفيذية في جامعة الفجيرة قرارا يقضي بمنح تخفيض وقدره 25% لكل الملتحقين بالجامعة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2019 / 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد أمس في مقر جامعة الفجيرة، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة وحضور الدكتور خالد محمد الحمادي نائب الرئيس وعضوية محمد علي الملا وعلي مبارك بن عباد والدكتور عبد الرحيم محمد الأمين مدير الجامعة.

ويأتي قرار الجامعة في إطار مساعدة الطلبة ودعمهم وتوفير لهم المناخ التعليمي المناسب في سبيل تطوير عمل الجامعة ودفع سير العملية التدريسية نحو الأمام، بما يرسخ من مكانتها، كجامعة متميزة بين المؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة التنفيذية حرص الجامعة على توفير أفضل المناهج التعليمية للطلبة والطالبات وإكسابهم المهارات والمعارف التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، مشيراً إلى أن الاستراتيجية العامة التي وضعتها الجامعة ترتكز على دعم الدراسات العليا والبحث العلمي، ورعاية الابتكار، من خلال برامج الجامعة الأكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

ولفت عبد الرحمن إلى انتهاج الجامعة النظم التقنية الحديثة وتوفير الخدمات التعليمية للطلاب من أي مكان يتواجدون فيه، بهدف الارتقاء بالعملية التعلمية والتدريسية وتوفير البيئة البحثية المناسبة، بعيداً عن الإطار التقليدي. واعتمدت اللجنة احتياجات أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي القادم 2020/2019.



كما اعتمدت اللجنة خطط التطوير لمركز التعليم المستمر ليشمل برنامج اللغة الإنجليزية ومختبرات الحاسوب وكذلك برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تعزيزا وخدمة للغة العربية والتي تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الامناء معالي سعيد بن محمد الرقباني علي ان يتم قبول الدفعة الاولي مجانا بمناسبة عام التسامح