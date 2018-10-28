"التربية" تفوض إدارات المدارس بصرف الطلبة وفقاً لمستجدات الطقس

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقا لمستجدات الطقس وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إنها تكثف التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة للتعامل مع الحالات الطارئة الناجمة عن أجواء الطقس المتقلبة والراهنة خاصة في المناطق التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وارتفاعا في منسوب المياه وذلك لضمان سلامة طلبتنا والهيئات التدريسية.

وأكدت الوزارة على أولوية سلامة الطلبة كما نصحت أولياء الأمور والطلبة باتباع معايير اﻷمن والسلامة في مثل هذه اﻷجواء الممطرة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقا لمستجدات الطقس وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.

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