شرطة رأس الخيمة تنتشل مركبة جرفتها مياه الأمطار

المصدر: رأس الخيمة – البيان

انتشلت الدوريات المختصة من قسم الإسعاف والإنقاذ بمشاركة الدوريات المرورية والدفاع المدني في رأس الخيمة، اليوم مركبة "مهملة" جرفتها مياه الأمطار الغزيرة من احدى القمم الجبلية في الإمارة مما أدى إلى تدهورها وانزلاقها إلى المنطقة المنخفضة أسفل الجبل، دون وجود إصابات بشرية.



وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة، بلاغاً بوجود إحدى المركبات التي جرفها الوادي وتدهورها، وبعد المعاينة تبين أن المركبة قديمة "مهملة" ولا يوجد أحد بداخلها.

وأكد الحميدي أن شرطة رأس الخيمة كانت قد نوهت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال فترة تساقط الأمطار الغزيرة التي ينتج عنها جريان الأودية والسيول مما يؤدي إلى أخطار كبيرة ووقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات ووفيات نتيجة عدم الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة، ودعا هواة ارتياد المناطق الجبلية إلى أخذ الاحتياطات والتجهيزات اللازمة وعدم المجازفة بالنزول في الوديان العميقة أو المنحدرات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.