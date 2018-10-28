برد وأمطار تجري شلالات جبل جيس في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت قمة جبل جيس في رأس الخيمة اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد التي فاجأت السياح والأهالي المتواجدين على القمة الجبلية الأعلى في الدولة للاستمتاع ببرودة الطقس حيث سجلت درجات الحرارة 18 درجة وهي الأقل في الدولة.

وتميزت تلك اللحظات بجريان الشلالات الجبلية من أعلى القمة التي تعد أولى الوجهات السياحية الطبيعية في رأس الخيمة.

ورسمت غيوم السحب التي كست القمة الجبلية لوحة فنية طبيعية استكملت معها مشاهد وتفاصيل الأجواء الشتوية، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة مما ينذر بسقوط مزيد من الأمطار.

من جانبها أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إغلاق الطريق المؤدي إلى جبل جيس وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية وتغير الطقس، وتدعو الشرطة السائقين إلى التأني والحذر أثناء القيادة خلال سقوط الأمطار، والابتعاد عن الأودية لسلامة الجميع.