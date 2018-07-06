محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية العامة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الطالبات من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018، متمنياً لهن مواصلة النجاح في مسيرتهن الدراسية وحياتهن العملية كنماذج مشرفة لشباب المستقبل القادر على إثبات جدارته بالريادة على كافة المستويات العلمية والعملية.

وقال سموه: «سعداء بمشاركة أوائل الثانوية العامة اليوم فرحة النجاح.. التفوّق الحقيقي أساسه إدراك قيمة العلم وأثر المعرفة في تطوير حياتنا إلى الأفضل.. التعليم كان وسيظل في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة كل الدعم والرعاية، فبالعلم ترقى الشعوب وتتقدم الأمم، واستثمارنا في المستقبل يبدأ من إعداد الشباب القادر على تحقيق أعلى مستويات التميز..

طموحاتنا لشبابنا كبيرة وتوفير المقومات التي تعينه على إطلاق طاقاته البنّاءة مهمة لا نتهاون في الوفاء بها على الوجه الأكمل». وخلال اتصال هاتفي فاجأ به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبات:

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