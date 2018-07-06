محمد بن راشد: استثمارنا في المستقبل يبدأ مـــن إعداد شباب قادر على تحقيق التميّز

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الطالبات من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018، متمنياً لهن مواصلة النجاح في مسيرتهن الدراسية وحياتهن العملية كنماذج مشرفة لشباب المستقبل القادر على إثبات جدارته بالريادة على كافة المستويات العلمية والعملية.

وقال سموه: «سعداء بمشاركة أوائل الثانوية العامة اليوم فرحة النجاح.. التفوّق الحقيقي أساسه إدراك قيمة العلم وأثر المعرفة في تطوير حياتنا إلى الأفضل.. التعليم كان وسيظل في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة كل الدعم والرعاية، فبالعلم ترقى الشعوب وتتقدم الأمم، واستثمارنا في المستقبل يبدأ من إعداد الشباب القادر على تحقيق أعلى مستويات التميز..

طموحاتنا لشبابنا كبيرة وتوفير المقومات التي تعينه على إطلاق طاقاته البنّاءة مهمة لا نتهاون في الوفاء بها على الوجه الأكمل». وخلال اتصال هاتفي فاجأ به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبات:

أريام خليفة ضحى خليفة الكعبي، وتيماء خير الله محمد صالح الهزايمة، وكلتاهما من مدرسة مزيرع للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بإمارة عجمان، وهاجر محمد أحمد البتانوني، من مدرسة الهلاليات للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بإمارة الشارقة، أبلغهن سموه بنتائجهن معرباً عن خالص أمنياته لهن بمزيد من التوفيق.

تقدير

ووجّه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهذه المناسبة تحية تقدير للقائمين على العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات.

مؤكداً أهمية دورهم المحوري في إعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة بما يعينهم على الإسهام بفاعلية في بناء غد أفضل لهم ولمجتمعهم ووطنهم، في الوقت الذي لا تدخر فيه دولة الإمارات جهداً في تطوير قطاع التعليم ضمن كافة مراحله واستحداث المناهج العلمية المتقدمة الداعمة لطموحات التنمية والتقدم ضمن مختلف قطاعات الدولة.

وقد حصلت الطالبة أريام الكعبي على المركز الأول أكاديمياً على مستوى الدولة (المسار المتقدم)، بينما جاءت الطالبة تيماء الهزايمة في المركز الأول على جميع الجنسيات على مستوى الدولة (المسار المتقدم) وفق معيار المدرسة الإماراتية، وحصلت الطالبة هاجر البتانوني على المركز الأول على جميع الجنسيات على مستوى الدولة (المسار العام) وفق معيار المدرسة الإماراتية والمعيار الأكاديمي.

سعادة

من جهتهن، أعربت الطالبات أوائل الثانوية العامة لهذا العام الدراسي عن سعادتهن الغامرة بالاتصال الذي تلقينه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإبلاغهن بالنتيجة وتهنئتهن بها، حيث كان هذا الاتصال سبباً في إدخال مزيد من البهجة والسرور عليهن وأسرهن ومضاعفة فرحتهن بالتفوق في مرحلة الثانوية العامة على مستوى الدولة.

وأعرب ذوو الطالبات عن بالغ الشكر والامتنان للفتة الكريمة من جانب سموه، وقالوا إنها تعكس مدى الاهتمام والتشجيع الذي يوليهما للشباب لاسيما المتفوقين منهم، بما تحمله هذه اللفتة النبيلة من تحفيز على المحافظة على هذا التميز وأثر في تحقيق مزيد من التفوق.

نتائج

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم أوائل الثاني عشر (الثانوية) للمسارين المتقدم والعام لنتائج العام الدراسي 2017-2018، والنموذج الانتقالي لمدارس أبوظبي، وأصدرت الوزارة 6 قوائم ضمت 54 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، وتفوقت الإناث على الذكور واحتللن 19 مقعداً من قائمة أوائل جميع الجنسيات للمسارين العام والمتقدم مقابل مقعد واحد للذكور، وشملت قائمة أوائل المواطنين على مستوى الدولة للمساريين العام والمتقدم 20 طالباً منهم 16 طالبة و4 طلاب، ومن بينهم 6 مواطنين حصلوا على مراكز مختلفة في قائمة جميع الجنسيات.

فيما شملت قائمة أوائل جميع الجنسيات في نموذج أبوظبي الانتقالي 12 طالباً وطالبة، وشملت قائمة أوائل الإماراتيين نموذج أبوظبي الانتقالي 10 طلاب وطالبات. وحصلت هاجر محمد البتانوني على المركز الأول بمعدل 99.6% في (المسار العام) على مستوى الدولة من منطقة الشارقة التعليمية.

بينما حصلت أريام خليفة الكعبي من مدرسة مزيرع للتعليم الأساسي والثانوي للبنات على المركز الأول ضمن قائمة الأوائل لجميع الجنسيات للتعليم العام (المسار المتقدم) على 99.23%، فيما حصلت تيماء خير الله على المركز الثالث على مستوى الدولة من (المسار المتقدم) بمعدل 98.97%. وخلت جميع القوائم من المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

نائب رئيس الدولة:

* سعداء بمشاركة أوائل الثانوية العامة فرحة النجاح.. بالعلم ترقى الشعوب وتتقدم الأمم

* التعليم كان وسيظل في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة كل الدعم والرعاية

* التفوّق الحقيقي أساسه إدراك قيمة العلم وأثر المعرفة في تطوير حياتنا إلى الأفضل

* دور محوري للقائمين على العملية التعليمية في إعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة

* أريام الكعبي تحصل على المركز الأول أكاديمياً على مستوى الدولة في المسار المتقدم

* تيماء الهزايمة الأولى على جميع الجنسيات في «المتقدم» وهاجر البتانوني الأولى في «العام»