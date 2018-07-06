أوائل الفجيرة:إرادة التفوق لا ينقصها إلا الحافز الذاتي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعرب أوائل الفجيرة في المسارين العام والمتقدم عن أن إرادة التفوق لا ينقصها إلا الحافز الذاتي قبل أي شيء، من خلال تنظيم الوقت ومتابعة الدروس فهماً وليس حفظاً، إضافة إلى متابعة الأهل مع الإدارات المدرسية التي توفر سبل النجاح لأبنائها الطلبة.

حصلت الطالبة يمنى أحمد محمود عبد العال، من مصر، على الترتيب الثاني من أوائل الثانوية العامة مسار متقدم، في فئة جميع الجنسيات على مستوى الدولة لتنال نسبة 99.11%، ليتحقق حلمها بدخول كلية الطب، بعد أن استطاعت أن تجتاز مرحلة الاثنا عشر التعليمية بتفوق، بفضل دعاء الوالدين لها بالنجاح والتفوق، لتحصد دوماً طوال فترة دراستها المركز الأول.

ولا تنسى يمنى فضل معلمات مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي للبنات بالفجيرة، وعلى رأسهن مديرة المدرسة نورة الحمادي، في تهيئة الجو المناسب للطالبات.

المركز الرابع

الطالبة خلود الصريدي: التفوق في عائلتي نهج حياة عبّرت الطالبة خلود راشد محمد هويشل الصريدي، من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، عن سعادتها بحصولها على نسبة 98.7% مسار متقدم، التي أهّلتها للحصول على المركز الرابع من الأوائل الإماراتيين على مستوى الدولة.

وتقول: «الحمد لله الذي وفقني وأتاح لي كل هذا النجاح وكل هذا التفوق، ولا أنسى الفضل الكبير ودعم أسرتي ومدرستي طوال مسيرتي العلمية التي تكللت بهذا النجاح، كنت حريصة على أن أكون الأولى بين الصفوف الدراسية.

المركز الخامس

عبارات بهجة وفرحة عبّرت بها أم الطالب المواطن محمد عبد الله اليماحي، وهي تتلقى التهاني من «البيان» لحصول ابنها على المركز الخامس للأوائل الإماراتيين على مستوى الدولة، مسار متقدم، بنسبة 97.9%، تقول إن ابنها الوحيد في العائلة من حصد هذا التفوق، وإن العائلة فخورة بإنجازه هذا الذي عكس مسيرة من الجد والاجتهاد والتفوق.

واعتبرته إنجازاً كبيراً وختاماً لمرحلة دراسية مهمة في حياته، ليرسم بهذا التفوق بداية طريق نحو مستقبل مشرق، واصفةً ابنها بخـــبير الفـــيزياء، فعشقه لهذه المــادة الصعبة جعله ينال المركز الأول على مستوى الدولة في أولمبياد الفيزياء.