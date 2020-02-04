تستغل ثقة كفيلتها لتسرق 150 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

استغلت خادمة من جنسية آسيوية، ثقة وطيبة كفيلتها بها، لتقدم على تنفيذ عدة سرقات في أوقات متقطعة، نجحت من خلالها في الاستيلاء على مبالغ مالية وصل إجمالها إلى نحو 150 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية في جلستها المنعقدة، اليوم "الثلاثاء"، إلى تقدم سيدة من جنسية خليجية ببلاغ للجهات المعنية، حول تعرضها لعدد من وقائع السرقة، بعدما تفاجأت بفقدانها لمبالغ مالية وصلت إلى نحو 150 ألف درهم.

ومن خلال إجراءات البحث والتحقيق في ملابسات الواقعة، تبين ارتكاب الخادمة للجريمة بعد أن استغلت الثقة التي أعطتها لها كفيلتها، في الاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت تحتفظ بها كفيلتها بداخل المنزل، حيث اعترفت الخادمة بارتكابها للواقعة، كما اعترفت أمام الهيئة القضائية بالجريمة.

وأضافت الخادمة بأنها عكفت طول الفترة الماضية على سرقة مبالغ مالية تعود ملكيتها إلى كفيلتها، وذلك على فترات زمنية متباعدة حتى لا تشعر كفيلتها، مشيرة إلى أنها كانت تشرع فور استيلائها على تلك المبالغ المالية في إرسالها إلى وطنها الأم، لتقرر الهيئة القضائية حجز القضية إلى جلسة 12 الجاري للحكم.