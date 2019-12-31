10 سنوات سجناً لقاتل رجل هبَّ لنجدة أم وابنتها في الشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة الجنايات في الشارقة، حضورياً، بالسجن عشر سنوات، بحق زائر عربي في العقد الثالث من العمر بعد إدانته في حادثة قتل واعتداء وقعت في منطقة البطينة بالشارقة في 16 يناير 2019، وراح ضحيتها «ن» عربي (43) عاماً بعد أن فزع لنجدة سيدة آسيوية (35) عاماً، وطفلتها البالغة من العمر (7) سنوات عقب تعرضهما لعدة طعنات نافذة في جسديهما من قبل المدان.

وتفصيلاً أصدرت المحكمة قرراها، وعاقبت المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وإلزامه بالدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم تُدفع لذوي المجني عليه «ن» بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص، كما قضت عليه بالسجن 3 سنوات لشروعه بقتل المجني عليها وابنتها، وتغريمه 5 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد انتهاء محكوميته.

ومثل المتهم أمام محكمة الجنايات، معترفاً بقتل «ن»، وطعن امرأة من الجنسية الآسيوية وابنتها الصغيرة وإلقاء القبض عليه لاحقاً في مسرح الجريمة، معللاً سبب فعلته بأنه كان يرزح تحت ضغوط نفسية بسبب مشاكل عائلية.

وبحسب أوراق القضية فإن بلاغاً ورد إلى شرطة الشارقة، يفيد بوقوع الجريمة، حيث هرعت على الفور عدد من دوريات الشرطة إلى الموقع، وتبين وجود امرأة من الجنسية الآسيوية وطفلتها وشخص عربي، قد تعرضوا جميعاً للطعن بواسطة آلة حادة كان يحملها شخص، حيث تم القبض عليه، وحالت سرعة الوصول من عدم طعن أشخاص آخرين تواجدوا بالموقع وإنقاذ السيدة وطفلتها، وأنه من خلال جمع المعلومات الأولية في مسرح الجريمة تبين أن المدان قد قدم في زيارة إلى الدولة، وبسؤاله عن سبب إقدامه على الاعتداء لم يعطِ تفسيراً واضحاً لذلك، بل أشار إلى أنه يعاني بعض المشاكل العائلية، وقد كان بحالة من الضيق الشديد عندما قرر الخروج من مكان إقامته والقيام بفعلته العدوانية وبيده السكين التي استخدمها في الاعتداء.

واستمعت الهيئة القضائية خلال الجلسات السابقة إلى أقوال المجني عليها التي استنجدت بالمجني عليه، وقالت إن الاعتداء حصل عقب عودتها إلى المنزل برفقة طفلتها، وتحديداً داخل المصعد الكهربائي، حيث رافقهما المدان داخله، وعندما أغلق الباب قام بتوجيه طعنة لابنتها بسكين كانت بحوزته، وخلال محاولتها الدفاع عن طفلتها باحتضانها بعيداً عن الجاني، أقدم على طعنها عدة طعنات في الكتف والظهر واليد.

وتابعت: عندما وصل المصعد للطابق الذي تسكن فيه، منعها المتهم من الخروج، وبنزول المصعد للطابق الأرضي، كان المجني عليه منتظراً للصعود فاستغاثت به لمساعدتها، وبمحاولته التدخل ومنعه، تلقى طعنة في صدره، ما أدى إلى وفاته.