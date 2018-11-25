شهر حبساً لسارق «نعل» مصلٍّ

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بحبس آسيوي شهراً سرق «نعل» شاب عربي في أحد المساجد كان يؤدّي صلاة العشاء، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لمدة 3 سنوات، بدلاً من عقوبة الإبعاد المحكوم بها المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ من الشاكي يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة «نعاله»، وذلك أثناء أدائه الصلاة في مسجد محطة بترول بمنطقة غنتوت باتجاه أبوظبي، وقرر بأن المسروق من نوع «نورس» وقدره مبلغ 700 درهم، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الفاعل.

وتواصلت الاستدلالات ودللت التحريات وكاميرات المراقبة إلى أن المتهم (ر.ن.ش) آسيوي الجنسية، هو من ارتكب الواقعة وعليه تم ضبطه، وبسؤاله أقر بمحضر استدلالات الشرطة، كما اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وعلل الواقعة بأن ذلك كان عن طريق الخطأ، وعلى إثر ما سبق أمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة.