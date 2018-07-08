الحبس عاما وغرامة 90 ألف لمراهقان بترا يد آخر

المصدر: الشارقة -نورا الأمير

عاقبت محكمة جنايات الشارقة مراهقان عقب إدانتهما بالتسبب في بتر يد شاب آخر إثر مشاجرة جماعية استخدمت فيها السواطير بالقرب من حديقة الخزامية بالشارقة وقضت بحبسهما عاما والزامهما بدفع 90 ألف درهم غرامة عن العاهة المستديمة التي تسببا بها للمجني عليه في كف اليد اليمنى وابعاد المدان الثاني بعد انقضاء مدة محكوميته وإحالة القضية المدنية للجهة المختصة.

وكان مستشفى راشد بدبي قد استقبل المجني عليه وهو يعاني من إصابة بليغة في يده حيث تمكن الفريق الطبي من إعادة اليد إلى مكانها بعد عملية دقيقة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات .

وقال المدانان أن المشاجرة التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء شارك فيها عدد كبير من الأشخاص، وذكر المدان الأول أنه كان يحمل بيده ساطورا لكنه لم يعتدي على المجني عليه وأنه وأصدقاءه كانوا يجلسون عندما حضرت المجموعة الأخرى ومنها المجني عليه وهم من اعتدوا عليهم واضطروا للدفاع عن أنفسهم.

الهيئة القضائية استمعت إلى أقوال أحد شهود الواقعة الذي قال أنه حضر برفقة المجني عليه بالقرب من الحديقة ولا يعلم سبب المشاجرة، لكنه شاهد المدان الأول "ا-ا" يحمل بيده ساطورا وبرفقته حوالي 17 شخصا ولم يكن يعلم أن المجني عليه تعرض للطعن إلا بعد أن استقل المركبة وكان يحمل يده المقطوعة والدماء تنزف منه بغزارة، مشيرا إلى أنه توجه به إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وذكر المدان الأول أن المجني عليه هو من أراد الاعتداء على المدان الثاني، وأنه هو من سلم نفسه للشرطة، فيما أكد المدان الثاني أن المجني عليه هو من بدأ الاعتداء.

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