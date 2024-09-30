الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا

المصدر: رويترز

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أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الاثنين بأن 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.

وقال غراندي ، في منشور على منصة إكس اليوم، :" بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية 100 ألف شخص لبناني وسوري " ، مشيرا إلى استمرار التدفق.

وأشار إلى أن المفوضية تتواجد في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية لدعم الوافدين الجدد.

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