كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 15 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

المصدر: د ب أ

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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 15 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد من أصل 22 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليل، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بما مجموعه 22 طائرة مسيرة من طراز شاهد، أطلقتها من منطقتي كورسك وييسك الروسيتين، ومنطقة تشودا (بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أنه نتيجة للمعركة الجوية، أسقط الطيران الأوكراني ومجموعات الإطفاء المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 15 طائرة مسيرة هجومية في مناطق سومي وفينيتسا وميكوليف وأوديسا.

وقال البيان إنه بسبب التدابير المضادة للحرب الإلكترونية، فقدت خمس طائرات مسيرة معادية أخرى محليا، دون وقوع أي أضرار.

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