أوكرانيا تؤكد مقتل 651 ألفاً و810 جنود روس منذ بداية الحرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 651 ألفاً و810 جنود، بينهم 1170 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 8869 دبابة، منها 9 دبابات أمس، و17476 مركبة قتالية مدرعة، و18795 نظام مدفعية، و1204 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و962 من أنظمة الدفاع الجوي، و2610 صواريخ كروز.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و16186 طائرة مسيَّرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و25495 من المركبات وخزانات الوقود، و3297 من وحدات المعدات الخاصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز