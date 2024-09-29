«سيكون إلى جانبنا».. زيلينسكي يكشف تفاصيل لقائه بترامب

المصدر: رويترز

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن معلومات مباشرة تلقَّاها من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً أن المرشح الجمهوري أكد اعتزامه دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بثت أمس، إنه تلقى «معلومات مباشرة للغاية» من ترامب تشير إلى أنه سيدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقدَّم زيلينسكي، الذي كان في الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، «خطة النصر» في الحرب إلى ترامب خلال اجتماع مغلق الجمعة، بعد أن قال المرشح الجمهوري للرئاسة إنه سيعمل مع كل من أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع بينهما.

وأضاف: «لا أعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات ومن سيكون الرئيس... لكنني حصلت من دونالد ترامب على معلومات مباشرة للغاية بأنه سيكون إلى جانبنا، وأنه سيدعم أوكرانيا».

واستغل زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة للترويج لخطته للنصر التي وصفها مسؤول أمريكي بأنها طلب معاد صياغته للحصول على المزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على الصواريخ بعيدة المدى.

وقال المسؤول إن الخطة تفترض الهزيمة النهائية لروسيا في الحرب. ويرى بعض المسؤولين أن هذا الهدف غير واقعي.

وأكد زيلينسكي، الذي التقى أيضاً نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس جو بايدن، أنه يسعى للحصول على دعم أمريكي موحَّد في حربه المستمرة مع روسيا، مشيراً إلى أنه لا يدعم أي جانب في الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب، الجمعة، إنه سعيد بلقاء زيلينسكي، وهو ما يمثل تغييراً ملحوظاً في نبرته مقارنة ببعض تعليقاته السابقة خلال الحملة الانتخابية.

وتساءل ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس عن قيمة التمويل الأمريكي والأسلحة الإضافية لمعركة أوكرانيا المستمرة منذ عامين ضد روسيا، ووصفوها بأنها «غير مجدية»، في حين سعى الديمقراطيون بقيادة بايدن إلى معاقبة روسيا ودعم أوكرانيا، واعتبروا انتصار أوكرانيا مصلحة حيوية للأمن القومي.

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