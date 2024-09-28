هل تقوم إسرائيل بعملية برية في لبنان؟.. هاليفي: أمامنا أيام صعبة

المصدر: د ب أ

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أشار رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية دقيقة، إلى احتمالية التوغل في لبنان اليوم السبت.

وقال هاليفي إنه أكمل تقييما للوضع ووافق على خطط للقيادة الشمالية للقوات المسلحة في مقر القيادة بمدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأضاف في مقطع مصور نشره الجيش: "أمامنا أيام صعبة". وأوضح أن الجيش الإسرائيلي كان "في حالة تأهب عالية، من الناحيتين الدفاعية والهجومية، على جميع الجبهات"، مضيفا أنهم مستعدون للقادم.

وتطالب إسرائيل منذ أمد طويل بانسحاب حزب الله حوالي 30 كيلومترا شمالي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لما وراء نهر الليطاني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تمت الموافقة عليه قبل سنوات.

وتسعى إسرائيل إلى ضمان سلامة مواطنيها شمالي إسرائيل عن طريق هذه الخطوة. ويتكهن مراقبون أن إسرائيل قد تحاول أن تحقق هذا الهدف بهجوم بري على لبنان.

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