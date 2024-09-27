ترامب يتعهد بإنهاء حرب أوكرانيا في لقاء مع زيلينسكي

المصدر: رويترز

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أكد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم "الجمعة" أنه سيعمل مع أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما بينما كان يقف بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في نيويورك.

وقال زيلينسكي خلال حديث مع صحفيين إنه يريد مناقشة "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا مع ترامب.

وأشاد ترامب بزيلينسكي، لكنه قال إنه يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "لدينا علاقات جيدة للغاية "مع زيلينسكي"، وكما تعلمون لدي أيضا علاقات حسنة للغاية مع الرئيس بوتين".

وأضاف في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر "أعتقد إذا فزت، فسأحل الأمر بسرعة كبيرة".

يأتي اجتماع ترامب مع زيلينسكي بعد انتقاده للرئيس الأوكراني خلال الحملة الانتخابية، وإبدائه شكوكا في قدرة أوكرانيا حليفة الولايات المتحدة على الانتصار في الحرب مع روسيا.

والتقى زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الخميس" بالرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

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