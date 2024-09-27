إسرائيل تتعهد بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

المصدر: د ب أ

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تعهد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار مقترح من جانب أمريكا، في لبنان، مما يبدد المخاوف بشأن اندلاع حرب إقليمية.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان الليلة الماضية أن إسرائيل ستشارك في مداولات حول خطة لهدنة تستمر ثلاثة أسابيع مع حزب الله، في الأيام المقبلة.

غير أن المكتب قال إنه اصدر البيان إيضاحا لتقرير مفاده أن نتنياهو قد أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، مضيفا "إن التقرير بشأن وقف إطلاق النار غير صحيح. هذا اقتراح أمريكي فرنسي لم يرد عليه رئيس الوزراء حتى".

وذكر البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر قد أجريا بالفعل محادثات حول القضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال مكتب نتنياهو إن فريقين إسرائيليين وأمريكيين اجتمعا في وقت متأخر من يوم الخميس لمناقشة المبادرة الأمريكية، و"كيف يمكننا المضي قدما في الهدف المشترك المتمثل في إعادة الناس إلى ديارهم بسلام". وأضاف أن هذه المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة.

وينظر إلى الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة على إنها محاولة أخيرة لمنع تصعيد القتال هذا الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله من التحول إلى صراع واسع النطاق.

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